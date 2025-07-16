Адвокаты Воронежской области бесплатно окажут помощь пострадавшим от БПЛА

Более подробная информация о помощи гражданам содержится на сайте Адвокатской палаты региона

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Адвокатская палата Воронежской области бесплатно окажет помощь пострадавшим от атаки БПЛА на регион. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов.

"15 июля Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой был причинен ущерб здоровью и имуществу граждан. Руководство Адвокатской палаты Воронежской области приняло решение об организации бесплатной юридической помощи пострадавшим. Они смогут получить квалифицированную правовую консультацию адвоката по вопросам, связанным с компенсацией вреда, причиненного их здоровью и имуществу", - сказано в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, что более подробная информация о помощи гражданам содержится на сайте Адвокатской палаты региона.