В Челябинске межуниверситетский кампус мирового уровня начнет работать в 2027 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что строящийся кампус расположен в центре города

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Строящийся в Челябинске межуниверситетский кампус мирового уровня начнет работу в 2027 году, в нем будут учиться 5 тыс. студентов. Об этом президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Наш межуниверситетский кампус в Челябинске строим по вашему поручению, ряд объектов уже ввели в эксплуатацию. В 2027 году кампус заработает", - сказал Текслер.

По его словам, строящийся кампус расположен в центре Челябинска, его площадь составляет 125 тыс. кв. м. В состав входят научно-образовательные объекты и гостиницы для молодежи. Около 5 тыс. студентов будут там учиться, а 3,5 тыс. - проживать.

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме власти Челябинской области, ВЭБ.РФ и Челябинская концессионная компания закрепили механизмы сотрудничества по продолжению строительства межуниверситетского кампуса.

По данным правительства региона, проект кампуса реализуется в формате государственно-частного партнерства и предусматривает создание современной образовательной инфраструктуры. Она предназначается для студентов семи вузов региона. В 2024 году были завершены строительство и заселение двух студенческих гостиниц в рамках первого этапа.