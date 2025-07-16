Речь об этом зашла на встрече с сотрудниками предприятия

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в шутку назвал хитрюгой сотрудника Магнитогорского металлургического комбината (ММК), попросившего скорректировать льготы на жилье и давать их авансом тем, у кого еще нет детей.

"Вот хитрюга!" - со смехом отреагировал глава государства, услышав предложение.

Речь об этом зашла на встрече с сотрудниками предприятия. Один из участников рассказал, что недавно женился. Но семья откладывает рождение ребенка из-за отсутствия собственного жилья. Сотрудник ММК предложил авансом давать льготы молодым парам с условием рождения детей в ближайшие годы.