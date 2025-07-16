В Вологодской области в Сухону выпустили мальков краснокнижной стерляди

Малька закупили шесть предприятий, которые работают в водоохранной зоне и акватории

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты запустили в реку Сухону Вологодской области свыше 10 тыс. мальков краснокнижной стерляди. Сухонская стерлядь - это единственный представитель осетровых рыб в водоемах региона, власти намерены предпринять максимум усилий для ее сохранения и приумножения, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Эта осетровая рыба занесена в Красную книгу Вологодской области как редкий вид. Весной при поддержке Минприроды России мы создали в акватории реки Сухоны государственный биологический заказник "Нерестилища стерляди". В стране подобных рыбных заказников единицы, наш опыт будем масштабировать. Сейчас переходим к следующему этапу - активному восстановлению популяции стерляди. Выпустили 10 тыс. штук малька в реку вблизи поселка Туровец Междуреченского округа, это первый крупный выпуск в этом году", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Малька закупили шесть предприятий, которые работают в водоохранной зоне и акватории. Подобные мероприятия будут проводиться регулярно, чтобы быстрее восстановить популяцию, сообщил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора, государственный биологический заказник в целом занимает площадь в 1 627 га акватории реки Сухоны и расположен в нескольких муниципалитетах - в Междуреченском, Тарногском, Тотемском, Нюксенском и Великоустюгском округах.

В границах государственного биологического заказника "Нерестилища стерляди" запрещено промышленное рыболовство, нахождение и применение для лова сетей любых типов и конструкций, самоловных крючковых снастей. Также действует запрет на мойку автотранспорта, сброс неочищенных сточных вод.