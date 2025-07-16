Полиция может изучать содержимое смартфонов граждан "только в рамках возбужденного уголовного дела по серьезным основаниям, когда проводятся выемки, обыски", отметил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Полиция не будет досматривать смартфоны граждан, чтобы уличить их в просмотре экстремистского контента. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя поправки о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов.

"Уже поползли жуткие слухи о том, что полиция или даже инспекторы ГИБДД будут останавливать машины, рыться в наших телефонах в поисках запрещенного контента. Конечно же, это не имеет никакого отношения к действительности", - сказал Боярский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Депутат обратил внимание, что полиция может изучать содержимое смартфонов граждан "только в рамках возбужденного уголовного дела по серьезным основаниям, когда проводятся выемки, обыски". "Здесь же речь совершенно о другом. Речь о том, что уполномоченный орган будет фиксировать намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста", - объяснил глава думского комитета.

Поправки о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов ранее одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен).

За умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, предлагается установить штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей.