Текслер: коэффициент рождаемости в Челябинской области выше среднего уровня

По словам главы области, количество многодетных семей за шесть лет в регионе выросло на треть

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что коэффициент рождаемости в регионе превысил средний уровень по стране.

"По вашему поручению во всей стране наработано так называемое демографическое меню. У нас показатели выше среднероссийских по коэффициенту рождаемости. Мы не претендуем на федеральную поддержку, но это меню взяли в наработку, и за счет региональных средств мы поддерживаем и будем эту работу продолжать", - сказал он.

По словам главы региона, количество многодетных семей за последние шесть лет в регионе выросло на треть.

Текслер добавил, что в Челябинской области действует мера поддержки, позволяющая молодым семьям, которые воспитывают детей и одновременно обучаются в техникуме или вузе, получить до одного млн рублей. Средства можно направить на оплату обучения, покупку жилья, добавить деньги к материнскому капиталу, отметил глава региона.