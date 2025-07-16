Руководитель комиссии Артем Здунов отметил, что "экспертный состав комиссии позволяет обеспечить необходимый уровень профессиональных компетенций"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Рабочие группы по семи направлениям были сформированы в рамках комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья". Об этом сообщили в пресс-службе руководителя комиссии Госсовета по направлению "Семья", главы Республики Мордовия Артема Здунова по итогам заседания экспертного состава комиссии.

"Председатель комиссии подчеркнул: крайне важное значение для эффективной реализации всех намеченных планов имеет профессиональное экспертное сопровождение этой работы. <…> В рамках комиссии [было] сформировано семь рабочих групп", - говорится в сообщении.

Уточняется, что группы сформированы по семи следующим направлениям: по сохранению и продвижению в обществе традиционных семейных ценностей, укреплению института семьи и брака, по поддержке многодетности и повышению рождаемости, по поддержке работающих родителей и развитию корпоративной семейной политики, по формированию доступной и семейно-ориентированной инфраструктуры, оказанию поддержки семьям в улучшении жилищных условий, по благополучию и здоровью семьи, основам здорового питания, по вопросам обеспечения детской безопасности, противодействия деструктивным идеологиям в детской и молодежной среде, по охране репродуктивного здоровья и профилактике абортов.

"Считаю, что сформированный экспертный состав комиссии позволяет обеспечить необходимый уровень профессиональных компетенций, надежную обратную связь", - отметил Здунов.