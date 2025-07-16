Отмечается, что на период ограничительных мероприятий в эпизоотическом очаге запрещены лечение больных теплокровных животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Карантин из-за случая бешенства домашнего животного объявили на территории района Бирюлево Восточное, ограничения будут действовать до 6 сентября. Об этом сообщается в распоряжении мэра Москвы, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

"В связи с выявлением <…> случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Бирюлево Восточное города Москвы, руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N4979-1 "О ветеринарии", определить эпизоотический очаг - жилое помещение, <…> неблагополучный пункт - территория, прилегающая к эпизоотическому очагу и ограниченная осями улиц: Михневская, Лебедянская, Липецкая, Загорьевский проезд. Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 6 сентября 2025 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта", - говорится в документе.

Отмечается, что на период ограничительных мероприятий в эпизоотическом очаге запрещены лечение больных теплокровных животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих или временно пребывающих в эпизодическом очаге.

Кроме того, на время карантина здесь запрещены ввоз, ввод, вывоз и вывод животных, за исключением вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу. Также распоряжение запрещает перемещение и перегруппировку животных, снятие шкур с их трупов.

"На период ограничительных мероприятий (карантина) в неблагополучном пункте <…> запретить проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки", - уточняется в распоряжении мэра.

Контроль за соблюдением карантина, выполнением мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения возбудителя бешенства в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта обеспечивает комитет ветеринарии Москвы.