В ОП запрет электросамокатов в Благовещенске назвали противоречащим ПДД

Как считает зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, власть должна организовывать комфортную среду для всех участников дорожного движения, а не запрещать

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Полный запрет передвижения на электросамокатах в Благовещенске является бессмысленным и противоречит правилам дорожного движения. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

"Власть должна организовывать комфортную среду для всех участников дорожного движения, а не запрещать.<...> Они могут влиять на бизнес, кикшеринговые компании, но частные электросамокаты они не запретят, потому что они регулируются ПДД, которые имеют более высокий приоритет. <...> Любой запрет влезает в компетенцию ПДД и противоречит им", - сказал Холодов.

По его словам, в части запрета использования личных электросамокатов жителями Благовещенска у властей полномочий нет. "То есть как только любой житель Благовещенска подаст в суд [на то], что ему запрещают использовать электросамокат и попросит отменить этот закон, то он мало того, что выиграет, теоретически, если взял в аренду автомобиль на все время судов, еще и эти деньги может взыскать с властей за то, что он был вынужден пользоваться другим транспортным средством из-за незаконных действий. Почему незаконных? Потому что есть ПДД, и они регулируют передвижение транспортных средств", - сказал Холодов.

По его мнению, этот запрет является показателем неспособности местных властей решить проблемы организации комфортной среды для всех участников дорожного движения.

"Задача властей - организовать движение. Для этого корректируют ПДД, заключают соглашения с кикшеринговыми компаниями, которые, например, ограничивают движение самокатов по определенным улицам, делают запретные зоны или снижают скорость. Некоторые заключают соглашения с кикшеринговыми компаниями, и те платят деньги в бюджет и на эти деньги организуют велодорожки и так далее", - отметил Холодов.

По его словам, жители Благовещенска, которые приобрели себе электросамокат, не должны по прихоти властей его продавать, "потому что они не могут организовать движение". "То есть если запрещать, то запрещать до того, как жители их купили, пять лет назад, сейчас это уже бесполезно", - считает эксперт.

Он отметил, что теоретически у местных властей есть возможность установить на всех улицах знак, запрещающий движение электросамокатов. "Но я уверен, что они не этим путем пошли, а просто издали закон, который противоречит ПДД. Власть принимает закон, который не в состоянии контролировать. Если люди будут передвигаться на этих электросамокатах, то кто это будет отслеживать? Полиция за ними будет бегать? Муниципальные депутаты? То есть этот закон не будут исполнять, а это будет ущемлять авторитет властей", - считает Холодов.

О запрете СИМ

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что в городе введен полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет введен в соответствии с законом, принятым Заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ.

За любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска полагается штраф в размере до 100 тыс. рублей.