МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Парковка на ряде центральных улиц столицы стала недоступна в связи с проведением фестиваля "Олимпийская Москва". Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В частности, запрещена парковка с 00:01 мск и до окончания мероприятия на Зубовской улице (от Дaшкова переулка до Большой Пироговской улицы) и на Большой Пироговской улице (от улицы Елaнского до Зубовской улицы).

Кроме того, 18 июля с 00:01 до 23:59 мск и 20 июля с 00:01 до 06:00 мск движение по одной полосе перекроют на участках Зубовской, Большой Пироговской и Бaррикадной улиц.

Движение транспорта перекроют также 19 июля с 00:01 до 17:00 мск на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, стр. 1 по Баррикадной улице до Садового кольца, а с 10:00 до 17:00 мск - на Садовом кольце, Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца).