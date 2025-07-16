В опросе благотворительного фонда Яндекса говорится, что 39% опрошенных занимаются благотворительностью, потому что хотят влиять на мир, в котором живут

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Молодые люди до 35 лет чаще всего принимают участие в благотворительных акциях от компаний, они хотят повлиять на мир вокруг и интересуются историями тех, кому помогли. Такие данные представлены в опросе благотворительного фонда Яндекса "Помощь рядом", который есть в распоряжении ТАСС.

Как показал опрос, чаще всего оформляют благотворительную подписку молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет - они составляют 44% всех респондентов. На втором месте идет возрастная группа 35-44 года (31%), на третьем - самая юная аудитория от 18 до 24 лет (12%).

Отмечается, что 39% респондентов занимаются благотворительностью, потому что хотят влиять на мир, в котором живут. Среди молодежи 18-24 лет эта мотивация выражена сильнее (49%). "Люди этого возраста чаще интересуются отчетами о благотворительных проектах, историями тех, кому помогли компании, а также благотворительными акциями и фондами российских организаций", - говорится в тексте.

92% респондентов также самостоятельно жертвуют вещи, переводят деньги фондам напрямую, участвуют в волонтерских проектах. Около 31% опрошенных занимаются благотворительностью регулярно, а 38% помогают часто в течение года. Чаще всего благотворительная помощь оказывается детям (57%), животным (46%) и людям в трудной жизненной ситуации (42%).

Опрос проводился ко Дню благотворительной подписки с мая по июнь 2025 года среди более 1 тыс. пользователей, которые регулярно поддерживают фонды с помощью функции округления стоимости заказов в сервисах компании. На конец 2024 года функцию подключили более 1,3 млн человек, а на поддержку НКО было собрано 434 млн рублей.