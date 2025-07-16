В Большом Московском цирке пройдет церемония открытия циркового фестиваля "Идол"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Церемония открытия фестиваля циркового искусства "Идол" вместе с конкурсной программой пройдет на манеже Большого Московского цирка 17 июля в 19:00. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта

"С 17 по 20 июля 2025 года в Москве пройдет IX Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025", который с 2013 года зарекомендовал себя как одно из самых значимых событий в мире циркового искусства. Традиционно фестиваль будет проходить на манеже Большого Московского цирка - крупнейшего цирка Европы", - говорится в сообщении.

Так, 18 июля пройдет второй конкурсный день, а 19 и 20 июля - гала-концерты и церемония награждения победителей. Шоу с их участием будет проходить с 23 июля по 17 августа.

На фестивале, проходящем уже в девятый раз, номера покажут более 190 артистов из 15 стран. Ведущими фестиваля станут народный артист РФ Эдгард Запашный и заслуженная артистка РФ Олеся Судзиловская, худруком и главным продюсером выступил народный артист РФ Аскольд Запашный. По словам организаторов, все программы будут сопровождать балет Большого Московского цирка.

На фестивале будет представлен номер по мотивам трилогии "Утомленные солнцем", выступление "Цыганская свадьба" с дрессированными медведями, зрителей также ждут номер в редком жанре "антипод в воздухе", групповой каучук, акробаты на велосипедах, скоростное жонглирование, воздушные гимнасты на ремнях и полотнах, акробаты на катушках, эквилибр на тростях и др.