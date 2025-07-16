Первый зампред комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев отметил, что это прерогатива регионов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне вводить не планируется, решение об этом могут принимать регионы, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

Ранее полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) был введен на территории Благовещенска. За любое перемещение и размещение средств индивидуальной мобильности на территории города предусмотрен штраф в размере до 100 тыс. рублей.

"На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная", - пояснил Федяев.

Он добавил, что сейчас полномочия субъектов позволяют регулировать эти вопросы: вводить ограничения для СИМ, определять медленные зоны, полностью запрещать их использование.