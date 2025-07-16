Согласно распоряжению правительства, до мая 2026 года должен быть разработан законопроект о регулировании деятельности по их содержанию

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Частные центры реабилитации в РФ смогут спасать травмированных диких животных без лишних бюрократических процедур. С соответствующим распоряжением кабмина ознакомился ТАСС.

Согласно документу, до мая 2026 года должен быть разработан законопроект о регулировании деятельности по содержанию и разведению диких животных.

В пресс-службе Минприроды ТАСС пояснили, что изменения будут внесены в закон " О животном мире". "Впервые вводится правовое регулирование деятельности центров реабилитации животных. В частности, поправки дадут возможность частным центрам реабилитации спасать травмированных животных без лишних бюрократических процедур, и больше не потребуется отдельное разрешение на каждый случай", - пояснили в ведомстве.

Центры смогут работать по двум типам разрешений. В случае с краснокнижными видами их будет выдавать Росприроднадзор, для остальных - региональные власти, уточнили в министерстве.

Изменения сделают работу как государственных, так и частных центров более прозрачной. Для этого в документе будут прописаны обязательные нормы и требования к таким центрам.

Ответственными за подготовку законопроекта назначены Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Росприроднадзор.