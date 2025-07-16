Лидер фракции СРЗП отметил, что в условиях кадрового голода подготовка специалистов является государственной задачей, от которой зависит суверенитет страны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов призвал ввести верхнюю границу стоимости обучения в вузах, а также снизить стоимость обучения по медицинским и педагогическим специальностям. Об этом он сообщил ТАСС.

"Давайте хотя бы снизим цены на обучение по важнейшим специальностям, введем хоть какой-то потолок [стоимости], исключим рост платы по усмотрению вузов", - сказал депутат.

По его словам, стоимость обучения в медвузах в прошлом году выросла почти на 35%.

"И это при том, что у нас катастрофически не хватает врачей. Как и педагогов, инженеров, ученых, IT-специалистов. Отдав миллионы за дорогущее обучение, пойдут ли эти молодые специалисты работать на государство? В обычные школы и поликлиники, на госпредприятия за скромные зарплаты? Ответ очевиден", - сообщил парламентарий.

Миронов отметил, что в условиях кадрового голода подготовка специалистов - это государственная задача, от которой зависит суверенитет страны.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук сообщил, что Минобрнауки необходимо наделить полномочиями общего регулирования стоимости обучения в вузах. До этого Минобрнауки сообщило ТАСС, что стоимость обучения в российских вузах в 2025 году предварительно выросла на 12% за год, в том числе в Москве - на 15,7%.