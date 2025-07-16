За сутки насчитали 246 сейсмособытий на вулкане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля. /ТАСС/. Ученые на Камчатке зафиксировали 246 сейсмособытий на вулкане Ключевская сопка за сутки, над кратером - мощное свечение, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"За прошедшие сутки в районе вулкана зарегистрировано 246 сейсмических событий. В темное время суток наблюдается мощное свечение над кратером вулкана", - рассказали в учреждении.

Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.