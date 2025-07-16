Паломники пройдут путь от Храма на Крови до Ганиной Ямы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Крестный ход памяти семьи императора Николая II, которая была расстреляна в доме инженера Николая Ипатьева в 1918 году, начался после ночной Божественной литургии в Екатеринбурге. Паломники пройдут путь от Храма на Крови до Ганиной Ямы, передает корреспондент ТАСС.

Царский Крестный ход - путь, которым расстрельная бригада вывозила останки царской семьи - традиционно пройдет через центр Екатеринбурга, окраину города и трассу, ведущую к монастырю святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.

Также днем более 1000 паломников из разных городов приняли участие в Малом крестном ходе по Пути Скорби. По этому пути - от железнодорожной станции Шарташ до дома инженера Ипатьева - следовала царская семья.

О расстреле царской семьи

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна семья Романовых. В память об этом событии в июле традиционно проходит культурно-религиозный фестиваль "Царские дни". В 2025 году фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 21 июля.

В 2000 году РПЦ причислила их к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников российских за то, что они смиренно претерпели страдания, хотя имели возможность избежать их, покинув страну.

Святые места, связанные с памятью царской семьи, особо почитаются верующими на Урале. Среди них - Храм на Крови, построенный в 2003 году на месте дома инженера Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья, а также монастырь во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.