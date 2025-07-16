Музей в поселке на Камчатке впервые пополнился экспонатами из зоны СВО

Трофеи передали морпехи 40-й бригады морской пехоты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля. /ТАСС/. Патриотический музей в национальном поселке Палана на Камчатке впервые пополнился экспонатами из зоны проведения спецоперации, добытыми на линии боевого соприкосновения. Морпехи 40-й бригады морской пехоты передали трофеи в удаленный населенный пунктчерез губернатора края, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Артефакты были получены непосредственно на линии боевого соприкосновения. Среди них - предметы военного быта, их впервые передали в патриотический музей через губернатора Камчатки Владимира Солодова, который накануне встретился с бойцами", - рассказали в правительстве края.

Там добавили, что морпехам, в свою очередь, была передана партия гуманитарного груза с предметами первой необходимости.