В результате произошедшего нарушено транспортное сообщение с деревней Лядинки

ПСКОВ, 17 июля. /ТАСС/. Разрушение 15-метрового моста через реку Вейнка произошло в Гдовском округе Псковской области. В результате произошедшего нарушено транспортное сообщение с деревней Лядинки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"16.07.2025 в Гдовском муниципальном округе произошло разрушение деревянного автомобильного моста протяженностью 15 м через реку Вейнка на грунтовой автодороге местного значения Вейно - Лядинки. В результате разрушения моста нарушено транспортное сообщение с деревней Лядинки Гдовского МО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в деревне проживают 30 человек. Специалисты проводят мониторинг обстановки.