Депутат ГД Гаврилов рассказал, зависит ли размер пенсии от размера зарплаты

Размер страховой пенсии по старости зависит от уровня официальной заработной платы, с которой работодатель уплачивал взносы, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объем уплаченных страховых взносов влияет на пенсию больше, чем длительность стажа: люди, работавшие официально, но с низкой зарплатой, в рамках действующей системы объективно получают меньше, чем те, кто имел меньший стаж, но более высокий официальный доход: размер страховой пенсии по старости зависит от уровня официальной заработной платы, с которой работодатель уплачивал страховые взносы. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"Размер страховой пенсии по старости действительно зависит от уровня официальной заработной платы, с которой работодатель уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд (в настоящее время - Социальный фонд России (СФР). Этот механизм предполагает формирование индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), напрямую связанного с суммой начисленных и уплаченных взносов. Чем выше была официальная зарплата, тем больше в год начислялось баллов. Но даже при наличии длительного трудового стажа итоговая сумма пенсии может быть весьма умеренной, если в течение трудовой жизни человек получал доход на уровне ниже среднего или часть времени работал неофициально, без отчислений", - указал он.

При назначении пенсии СФР использует формулу, где учитываются накопленные баллы и их стоимость, а также фиксированная выплата: с 1 января 2025 года один балл стоит 145 рублей 69 копеек, а фиксированная выплата составляет 8 907 рублей 70 копеек, пояснил Гаврилов. "Если человек за свою трудовую жизнь накопил, например, 60 баллов, его пенсия составит около 17 600 рублей, плюс индексированные начисления. Это и объясняет, почему многие неработающие пенсионеры получают на руки 18-20 тысяч рублей, даже если формально у них был "нормальный" трудовой стаж. Величина этих выплат не связана напрямую с продолжительностью трудовой биографии, а отражает объем официально подтвержденного дохода, с которого были уплачены страховые взносы", - разъяснил парламентарий.

Что касается минимального уровня пенсионного обеспечения, то неработающим пенсионерам гарантируется доплата к пенсии до уровня установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера, или до общефедерального, если в регионе он ниже, чем по стране, рассказал Гаврилов. "Если суммарные выплаты оказываются ниже этой планки, СФР автоматически назначает социальную доплату. В 2025 году такой минимальный порог по России составляет 15 250 рублей. Но если страховая пенсия превышает этот ориентир - пусть даже на несколько сотен рублей - доплата не назначается", - подчеркнул он.

Следует детальнее учитывать продолжительность стажа

Те пенсионеры, которые получают около 19 000 рублей в месяц, как правило, накопили за свою трудовую жизнь не очень высокое, но и не минимальное количество баллов - порядка 60-70. Такое количество можно было набрать при официальной зарплате в диапазоне от 30 до 40 тысяч рублей в месяц, если человек работал много лет и с него стабильно уплачивались страховые взносы. При таких исходных данных итоговая страховая пенсия после всех ежегодных индексаций может достигать 18-20 тысяч рублей. Это выше минимального уровня, который установлен в регионе проживания пенсионера как прожиточный минимум для пожилых людей. А раз пенсия уже превышает этот гарантированный минимум, никаких доплат от государства к ней не полагается. То есть пенсионер получает ровно столько, сколько ему начислено по формуле, без какой-либо дополнительной поддержки", - отметил Гаврилов. Нередко в расчетах не учитывается тот факт, что в отдельных субъектах минимальный гарантируемый уровень обеспечения выше общероссийского, добавил он.

Общая закономерность выглядит так: пенсия зависит в большей степени не от стажа, а от объема уплаченных страховых взносов и количества накопленных баллов, подчеркнул депутат. "Люди, работавшие официально, но с низкой зарплатой, в рамках действующей системы объективно получают меньше, чем те, кто имел меньший стаж, но более высокий официальный доход. Это обусловлено самой логикой страхового принципа, заложенного в пенсионной системе России после реформы 2015 года. Система нуждается в перераспределении акцента: балльная формула должна учитывать не только размер взносов, но и гораздо детальнее учитывать продолжительность стажа - например, через дополнительные коэффициенты за каждый отработанный год. Это позволило бы устранить разрыв между формально долгим, но "низкооплачиваемым" трудовым вкладом и реальной пенсионной отдачей", - заключил Гаврилов.