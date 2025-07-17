ТАСС: РКН обсуждает с маркетплейсами проверку принадлежности sim-карт мигрантам

Это поможет решить проблему мошенничества с использованием чужих номеров, сообщил источник

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор обсуждает с представителями маркетплейсов возможность введения проверки принадлежности sim-карт мигрантам. Об этом сообщил источник ТАСС.

По его данным, несколько дней назад в Роскомнадзоре состоялось совещание с представителями маркетплейсов. Цель встречи - обсудить возможные схемы проверки принадлежности sim-карт мигрантов их пользователям. "Сегодня, как показывает практика, иностранные граждане при устройстве на работу нередко используют симки, зарегистрированные на других людей. Нововведение поможет решить в том числе проблему мошенничества с использованием чужих номеров", - сообщил собеседник агентства.

На совещании предлагалось обсудить с отраслью механизмы, которые бы легли в основу законодательных изменений. В соответствии с ними компании будут проверять при трудоустройстве принадлежность сотовых номеров мигрантам, которые они указывают в анкете и используют в работе. "И если человека, работающего с платформой, с "не своим" номером все же наняли, ответственность за это должен будет нести работодатель", - добавил собеседник агентства.

Представители рынка на встрече в целом позитивно отнеслись к предложению и обратили внимание, что механизм будет эффективно работать в том случае, если данные о принадлежности телефонного номера можно будет проверить в одной системе, отметил источник, добавив, что такой подход позволит и самим платформам эффективнее бороться с фродом.

"Эксперты Роскомнадзора на встрече отметили, что, пока идею не подхватили законодатели, отрасли с большим количеством работников-мигрантов могут сами выработать наиболее оптимальные механизмы в рамках саморегулирования", - заключил собеседник агентства.