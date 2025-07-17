Решение было принято из-за разрушения подходов объездного моста на реке Чай-Урья, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса

МАГАДАН, 17 июля. /ТАСС/. Минтранс Магаданской области продлил ограничение проезда по автодороге Палатка - Кулу - Нексикан на 427-м км из-за разрушения подходов объездного моста на реке Чай-Урья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

"Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает о продлении действующего ограничения на движение автомобильного транспорта по участку автомобильной дороге Палатка - Кулу - Нексикан км 472 до 09:00 (01:00 мск) 18 июля 2025 года в связи с разрушением подходов объездного моста на реке Чай-Урья", - сообщает Минтранс. Ранее ограничение вводилось до утра 17 июля.

В ведомстве также рекомендовали следовать указаниям и знакам дорожного движения и не игнорировать предупреждения о неблагоприятных условиях на дороге.

Руководитель ЦУР Магаданской области Павел Береговой в свою очередь сообщил, что проезд по автодороге "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов открыт по одной полосе. Ранее его также закрывали из-за последствий паводка.

Ранее региональный Минтранс сообщал, что обильные дожди в Сусуманском муниципальном округе привели к подъему уровня воды в реке Чай-Урья и ручье Амбардах. Это привело к частичному обрушению дорожного полотна. Сейчас проезд на этих участках дорог закрыт.