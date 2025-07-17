Парламентарий отметила, что самостоятельно опилить проросшие на участок ветки без захода на чужую территорию можно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Граждане не имеют права самовольно спиливать соседские деревья, однако дачники могут опилить ветки без захода на соседний участок. Об ответственности дачников рассказала ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").

"Самовольно спилить дерево на соседнем участке вы не имеете права, это покушение на частную собственность, за это возможно наказание. Но самостоятельно опилить ветки деревьев без захода на соседний участок, которые проросли на ваш участок, вы имеете право", - сказала депутат.

Если договориться с соседом не получилось, то для начала необходимо направить ему письмо с описанием нарушения установленных требований к планировке садовых участков, отметила парламентарий.

"Минимальное расстояние до границы соседнего участка для высокорослых деревьев должно быть три метра, среднерослых - два метра, кустарников - один метр. Регламентируется минимальное расстояние расположения деревьев, но не установлены требования к кроне деревьев", - сообщила Оглоблина.

По ее словам, если сосед не реагирует на письмо, то дальше нужно обратиться в правление товарищества, которое по уставу должно рассматривать жалобы его членов.

"Ну, если и в этом случае нет результатов, то следующий шаг обращение в суд. Нужно подготовить исковое заявление с описанием нарушений установленных требований, если не соблюдается минимальное расстояние, указать все неудобства и негативные последствия от затененности деревьев на соседнем участке и попросить суд обязать владельца соседнего участка спилить дерево", - сказала парламентарий.