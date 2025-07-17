На вину капитана указывает запись диалога между пилотами, пишет газета

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Детали предварительного отчета о катастрофе самолета Air India, произошедшей 12 июня в Ахмедабаде, могут указывать на вину командира судна, отключившего подачу топлива в двигатели. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ранней оценкой расследования чиновниками США.

По их информации, на вину капитана указывает запись диалога между пилотами, в которой второй пилот выразил удивление и запаниковал, в то время как командир судна сохранял спокойствие.

12 июля Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing под Ахмедабадом, в котором говорится, что переключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: "Почему вы отключили [переключатели подачи топлива]?" На что получил ответ: "Я этого не делал".

Газета подчеркивает, что AAIB не указала, кто из пилотов спрашивал о выключенных переключателях.

Расследование продолжается. Ожидается, что дальнейшие выводы будут опубликованы в окончательном отчете. Пока бюро не выявило проблем с топливными переключателями в самолетах этой серии и не выдвинуло никаких рекомендаций по безопасности эксплуатации двигателей Boeing 787-8.