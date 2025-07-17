В частности, в пресс-службе Томского политехнического университета, где цена учебы выросла на 5%, указали на увеличение затрат на обучение студентов и уровень инфляции

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Стоимость платного обучения в российских технических университетах выросла по сравнению с 2024 годом от 4 до 26% в связи с ростом затрат на обучение и уровнем инфляции. Самым популярным направлением у абитуриентов остается IT, однако в некоторых вузах вырос интерес к инженерным специальностям, сообщили ТАСС в учреждениях.

В среду замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук на заседании в Госдуме заявил, что стоимость обучения по программам высшего образования в России должно контролировать министерство. Сейчас повышение цен на образовательные услуги контролируют учредители вузов.

"Стоимость обучения на инженерно-технических специальностях сильно завязана на стоимости расходных материалов и оборудования, которое обновляется и используется при проведении лабораторных работ. Мы длительное время не поднимали стоимость обучения, однако с учетом инфляции мы вынуждены были ее поднять", - рассказали ТАСС в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, где стоимость обучения выросла на 10-16%.

В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ), где цена учебы выросла на 5%, среди причин также отметили увеличение затрат на обучение студентов и уровень инфляции. Рост стоимости на 10% отметили также в других вузах Сибири - ОмГТУ, Университете им. М. Ф. Решетнева в Красноярске и Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Там обратили внимание на необходимость повышать зарплату преподавателям. "В предыдущие годы вуз сознательно сдерживал рост цен, в том числе из-за пандемии", - пояснили в пресс-службе.

Сильнее всего рост - на юге, демократичнее цены - в Чувашии

В опрошенных ТАСС университетах Урала цена платного обучения выросла на 7,2-10%. Здесь сильнее всего выросла стоимость обучения на специальностях, связанных со строительством и IT, в УрФУ. Самое незначительное повышение из вузов, опрошенных ТАСС, произошло в Чувашском государственном университете (ЧГУ) - на 4%. По словам ректора Андрей Александрова, она самая демократичная в Поволжье. В других регионах ПФО часть образовательных учреждений подняли цены только по уровню инфляции на 6,5%. Как пояснила ТАСС проректор по учебной работе Тольяттинского государственного университета Эльмира Бабошина, в вузе не планируют значимого повышения цены на стоимость. "Инженерные направления активно поддерживаются индустриальными партнерами университета, заинтересованными в качественной подготовке выпускников", - сказала она.

В крупнейших вузах Москвы и Санкт-Петербурга ТАСС сообщили о росте стоимости с 5 до 16%. Так, по направлению "Строительство уникальных зданий и сооружений", ставшему самым популярным в этому году в Московском политехе, обучение обойдется в 355 тыс. рублей, что выше 2024 года на 7%. Увеличение цены платного обучения на 15% - до 459 тыс. рублей в год - отмечают петербургском Университете ИТМО. Самый высокий рост стоимости учебы - на 26% - из вузов, опрошенных ТАСС, зафиксирован в Южно-Российском государственном политехническом университете в Ростовской области. Повышение коснулось четырех направлений, среди них "Информатика и вычислительная техника", "Технологические машины и оборудование".

О популярных направлениях - IT, ОПК, энергетике

В нынешней приемной кампании абитуриенты технических вузов чаще всего подают документы на специальности, связанные с информационными технологиями. Такими данными поделились в Университете МИССИС, СПбГУ, УрФУ, Казанском национальном техническом университете им. А. Н. Туполева, ОмГТУ, Университете Решетнева в Красноярске, Томском и Самарском политехах, Воронежском государственном университете инженерных технологий (ВГУИТ). "Важно отметить, что это не только такие прикладные специальности, как "информатика и вычислительная техника" или "информационная безопасность", но и более фундаментальные направления", - рассказал ТАСС ректор Самарского университета им. Королева Андрей Гаврилов.

Одновременно с этим в вузах отмечают рост интереса к инженерным профессиям, связанным с авиа- и кораблестроением. Особенно это касается профильных университетов, таких как Санкт-Петербургские морской технический университет, Самарский университет имени Королева, Уфимский университет науки и технологий. "Это связано с увеличением спроса на инженеров, так как рынок труда требует все больше специалистов в этой области, что привлекает студентов, стремящихся к стабильной и высокооплачиваемой работе", - прокомментировала ТАСС замдиректора Центра организации приема Санкт-Петербургский госуниверситета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Анна Великородная.

В вузах отмечают, что росту спроса на специальности в сфере ОПК помогает сотрудничество с крупными российскими компаниями и предприятиями. Так, Северный федеральный университет в Архангельске, реализует систему "завод-вуз" и ведет целевую подготовку специалистов для судостроительных предприятий Северодвинска. А в Тульском государственном университете (ТГУ) ТАСС рассказали о том, что интересу студентов способствует сотрудничество вуза с госкорпорацией "Ростех".

Также растет число поступающих на энергетические специальности. В вузах пояснили, что популярности способствует поддержка государства. Так, в Казанском государственном энергетическом университете в 2025 году рекордное количество бюджетных мест - более 2,1 тыс., из них 95% инженерные направления подготовки. "Благодаря господдержке у нас открылось большое количество новых лабораторий и закуплено инновационное оборудование для отработки практических навыков студентов и преподавателей", - пояснили в пресс-службе Санкт-петербургского электротехнического университета (ЛЭТИ).