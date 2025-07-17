В Дальневосточном морском заповеднике снизилась браконьерская активность

Это стало результатом системной работы инспекторского состава и эффективного взаимодействия с пограничной службой ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Активность браконьеров в акватории Дальневосточного морского биосферного заповедника под управлением ФГБУ "Земля леопарда" в этом году снизилась, в результате системной работы инспекторов и пограничников. Об этом ТАСС сообщил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"В этом сезоне в акватории Дальневосточного морского биосферного заповедника зафиксировано снижение браконьерской активности. Это стало результатом системной работы инспекторского состава и эффективного взаимодействия с пограничной службой ФСБ России по Приморскому краю. Усиление контроля дало конкретные результаты: изымаются браконьерские катера, возбуждаются и доводятся до суда уголовные дела. Один из недавних примеров - браконьеры, задержанные с двумя мешками трепанга, проникшие к берегу заповедника на лошадях, получили условные сроки и обязаны выплатить свыше 1 млн рублей штрафа", - сообщил Бардюк.

Так, за 2024 год было подано два материала с признаками уголовного дела, одно дело было возбуждено. В 2025 году таких прецедентов нет.

Он добавил, что, помимо давления на незаконный промысел, в заповеднике усиливают и техническую сторону охраны. В 2025 году на вооружение инспекторов поступили два новых скоростных катера, оснащенных современным оборудованием, что дает возможность оперативнее реагировать на попытки нарушений.

Дальневосточный морской биосферный заповедник образован в 1978 году на юго-западе Приморского края. Его цель - сохранить в первозданном виде уникальные морские и островные природные комплексы залива Петра Великого в Японском море. Здесь встречаются холодное и теплое течения, что формирует богатейшее разнообразие северных и южных видов животных и растений. С 2021 года заповедник находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда".