Реконструкцию проспекта Дзержинского в Новосибирске оценили в 3,6 млрд рублей

Проекты планировки и межевания территории планируется утвердить в 2025 году

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Реконструкция проспекта Дзержинского в Новосибирске оценивается в сумму порядка 3,6 млрд рублей. Проекты планировки и межевания территории планируется утвердить в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-центре мэрии города.

Необходимость реконструкции, которая предполагает расширение проспекта Дзержинского на выезде из города, обсуждается уже несколько лет. Загруженность на участке растет, что связано с активной застройкой пригородных населенных пунктов Каменка и Восход и большим числом дачных сообществ. Частично движение происходит по одной полосе. Местные депутаты собрали более 3 тыс. подписей жителей за расширение проспекта, сообщали в заксобрании региона.

"Ожидаемый срок утверждения проекта планировки и проекта межевания линейного объекта - 3 квартал 2025 года", - сообщили в пресс-центре со ссылкой на данные департамента строительства и архитектуры мэрии. Уточняется, что стоимость объекта по предварительным оценкам составит порядка 3,6 млрд рублей.

В мэрии добавили, что при проектировании потребовалось внести изменения в проект планировки и межевания территории. Проектную документацию разрабатывает компания "Росинсталпроект". По данным пресс-центра, при реконструкции проспекта планируется продление трамвайных путей до границы города в однопутном исполнении.

Проспект расположен в Дзержинском районе Новосибирска. Он не только является частью городской сети, но и связывает пригородные населенные пункты с городом. Проспект примыкает к крупному транспортному узлу, включающему станцию метро, несколько станций наземного общественного транспорта, следующего в разные районы Новосибирска. Проект реконструкции охватит участок проспекта и далее Каменского шоссе от улицы Ползунова до черты города.