Вильфанд: температура воды в Москве составляет плюс 25 градусов

Температура воды на юге европейской России колеблется от 21 до 28 градусов тепла, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Температура воды в Москве-реке составляет 25 градусов, дожди могут понизить ее до 23. При этом значения на побережье юга европейской России находятся в диапазоне 21-28 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды в Москве-реке, по-прежнему, высокая, в районе Коломны - плюс 25, на озерах тоже такая же температура. Поэтому прогнозирующиеся в Москве осадки ненамного охладят воду, может до 23 градусов. Так что купальный сезон в разгаре", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра отметил, что на юге европейской России тоже отмечаются высокие температуры. Так, в Феодосии водная поверхность прогрелась до 21 градуса, в Евпатории - до 23, в Ялте и Алуште - до 25. Температура Черного моря в Туапсе и Сочи составляет 25 градусов, в Анапе - 26, в Геленджике - 27. В Ейске, в Азовском море - 28 градусов.