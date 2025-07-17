Накладки смоделировали исследователи с кафедры Технологии дизайна Южно-Уральского государственного университета и Центра спортивной науки ЮУрГУ

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Исследователи с кафедры Технологии дизайна Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Центра спортивной науки ЮУрГУ смоделировали и изготовили уникальные резные накладки для протезов голени. Разработка способствует социально-психологической реабилитации людей, прошедших протезирование, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Накопленный опыт при разработке протезов позволил впервые в мире создать эстетичные резные накладки на искусственную конечность (голень). При помощи таких оболочек компенсируется неэстетичный внешний вид протеза, что способствует социально-психологической реабилитации людей, прошедших протезирование. Изделия печатают на 3D-принтере из российских petg- и abc-пластиков, у нас рассматриваются различные возможные способы производства, например, изготовление оболочек при помощи технологии литья и формовки", - сказали в пресс-службе вуза.

Там пояснили, что разработка заинтересовала, в том числе, ветеранов специальной военной операции. "Помимо уникального дизайна произведенная посредством 3D-печати косметическая оболочка имеет новейшую технологию крепления. При помощи затяжных винтов пользователь протеза может закрепить оболочку на протезе быстро и с минимальным количеством движений. Сама конструкция состоит из трех частей - средней, которая крепится к самому протезу, и двух съемных частей с уникальным дизайном, которые присоединяются к центральной части", - рассказали в вузе.

В пресс-службе отметили, что у пользователя протеза появляется возможность в течение дня менять накладки по настроению, что называется, одним движением руки. На съемные части оболочки нанесено оформление по мотивам изделий гравюры на стали. Использование таких узоров позволяет подчеркнуть региональную принадлежность изделий. Цикл изготовления протезного аксессуара занимает до 5 дней. Сегодня челябинские разработчики занимаются поиском партнеров для дальнейшей оптимизации и модернизации своего изобретения.