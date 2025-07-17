Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и температура воздуха до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 26-28 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 23 - плюс 28 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.