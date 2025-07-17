Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Уровень бронирования отдыха в отелях и санаториях Республики Крым в бархатный сезон достиг 55%, сообщили ТАСС в министерстве курортов и туризма региона.

Бархатный сезон в Крыму - это период ранней осени (обычно с сентября до начала октября), когда погода теплая, но не слишком жаркая, что идеально подходит для туризма, включая пляжный отдых и экскурсии. Обычно этот период длится порядка четырех недель.

"Средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет 69,5%. Средний уровень бронирования отелей и санаториев на летние месяцы составляет: на июль - 68%; на август - 63%; на сентябрь - 55%", - говорится в сообщении.

За январь-июнь 2025 года турпоток в Крым составил 2 375,9 тыс. туристов, что на 15% выше уровня аналогичного периода 2024 года, из которых 59% прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 29% - посредством железнодорожного сообщения, 12% - через Донбасс и Новороссию.