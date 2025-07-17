В США самый большой метеорит с Марса продали на аукционе более чем за $5 млн

Предполагается, что он откололся от поверхности красной планеты после удара астероида

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Самый большой метеорит марсианского происхождения ушел с молотка за рекордные $5,3 млн на аукционе в Нью-Йорке.

"NWA 16788 (Название метеорита - прим. ТАСС) покрыт красновато-коричневой корой плавления, придающей ему безошибочно узнаваемый марсианский оттенок. На поверхности метеорита также видны углубления, образовавшиеся в результате нагрева во время быстрого снижения в атмосфере Земли", - говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

По его информации, 24-киллограмовый камень примерно на 70% больше следующего по величине метеорита марсианского происхождения. Предполагается, что он откололся от поверхности красной планеты после удара астероида, в результате чего часть метеорита превратилась в стекло.

Как отмечает газета The Washington Post, это самый дорогой метеорит в мире.