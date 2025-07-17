Проект будет реализован в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Проект по увековечиванию памяти 16 юных защитников Сталинграда, который будет реализован АНО "Кинокомпания "Белая Стрела" в Волгоградской области при поддержке Фонда президентских грантов, объединит порядка 500 молодых волонтеров. Они, в частности, поучаствуют в съемках шести киноновелл, премьеры которых покажут на "Первом канале" 9 мая 2026 года, сообщил ТАСС руководитель проекта - президент АНО "Кинокомпания "Белая Стрела", актер, режиссер, продюсер Роман Высоцкий.

"Мы приступили к реализации нового проекта "Призыву по возрасту не подлежит", поддержанного Фондом президентских грантов. Его название связано с подвигом 16 юных героев Сталинградской битвы - пионеров и комсомольцев, имена которых сегодня, к сожалению, малоизвестны. Наша задача - устранить этот пробел. Проект, который будет реализован до 31 августа 2026 года, объединит в общей сложности около 500 волонтеров в возрасте от 10 до 35 лет из Волгограда и Волгоградской области", - сказал он.

Проект подразумевает постановку спектакля с одноименным названием для показа на пяти театральных и концертных площадках региона, съемку телеверсии спектакля, которую представят широкой публике в интернете и на региональных и федеральных телеканалах, а также шести документальных игровых киноновелл. Премьеру зритель сможет увидеть 9 мая 2026 года на "Первом канале".

"В съемках, озвучивании серий будут задействованы, помимо молодых людей, именитые российские артисты, актеры. Они проведут для участников проекта мастер-классы актерского мастерства. Кроме этого, участники проекта пройдут квест на территории Волго-Ахтубинской поймы, составленный по мотивам подвигов 16 юных героев и нацеленный на максимальное погружение в историю. Ребята предварительно ознакомятся с архивными документами и составят сборник о своих ровесниках - героях Сталинграда, а также установят памятную мемориальную доску", - отметил кинорежиссер.

О героях Сталинграда

16 юных героев Сталинградской битвы - это Евгений Лесников, Александр Фролов, Миша Романов, Ваня Федоров-Герасимов, Мотя Барсова, Иван Цыганков, Михаил Шестеренко, Егор Покровский, Павел Кошелев, Витя Перфильев, Люся Радыно, Саша Демидов, Фрося Шевченко, Марионелла Королева, Саша Филиппов, Ваня Гуреев. С каждым из этих имен связана история подвига, которая приблизила победу в Сталинградской битве.

В частности, защитнику Сталинграда Евгению Лесникову было всего 14 лет, когда оккупанты подошли к Тракторному району города, где он жил. Женя вместе с бойцами и офицерами Красной Армии оборонял район от фашистов, был ранен, контужен, и после лечения в госпитале Ленинска моряками Нижне-Волжской Флотилии был направлен в военно-морскую школу. Окончив ее в 1944 году, Лесников служил сигнальщиком в команде крейсера "Молотов". При очередном разминировании вражеского снаряда юный моряк уже во второй раз был контужен, четыре часа пробыл в декабрьской морской воде. И вновь лечился в военном госпитале в Севастополе, а затем, потеряв удостоверение с заключением медиков "годен к нестроевой", вновь служил на крейсере. В своей повести "Призыву по возрасту не подлежит" он рассказал о подростках, не просто выживавших в суровые годы, но и воевавших за родной Сталинград и за Великую Победу.

Мало кто знает, что юный снайпер Александр Фролов, который приписал себе возраст, чтобы попасть на фронт, превзошел подвиг легендарного снайпера 62-й армии Сталинградского фронта, Героя Советского Союза Василия Зайцева по числу уничтоженных фашистов. В боях за Кенигсберг Александр Иванович Фролов, спасая товарища, получил тяжелое ранение в голову.

"Уважение потомков и геройскому поступку Фроси Шевченко, которая укрывала на чердаке заброшенной школы от фашистов раненого командира. Сейчас жительнице Волгограда Ефросинье Михайловне 98 лет, история о ее подвиге вошла в книгу Ивана Кандаурова "Стойкость" о Сталинградской битве", - добавил Высоцкий.

О Сталинградской битве

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.