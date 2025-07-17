Минвостокразвития и Российская академия наук поддержали инициативу Магаданской облдумы о необходимости законодательного определения критериев для отнесения территорий к Арктической зоне

МАГАДАН, 17 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития России и Российская академия наук (РАН) проанализировали предложения председателя Магаданской облдумы Сергея Абрамова и согласились с рекомендацией на нормативно-правовом уровне определить порядок и критерии отнесения территорий к Арктической зоне (АЗРФ). Об этом сообщили в пресс-службе Магаданской облдумы.

Ранее председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов предложил установить порядок и критерии отнесения территорий к арктическому макрорегиону, опираясь, в том числе, на степень климатического дискомфорта. Свое предложение он озвучил на общем собрании парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье".

"В настоящее время в законодательстве отсутствует единообразный подход к определению территории Арктической зоны. Понятие Арктической зоны Российской Федерации используется в ряде нормативных правовых актов, имеющих разные цели и предмет правового регулирования и различным образом определяющих состав территорий Арктической зоны. Как следствие, отсутствует и единый порядок, и критерии отнесения территорий к АЗРФ", - приводит областная дума выдержку из сообщения Минвостокразвития.

Также специалисты министерства отметили, что сейчас существует неопределенность из-за отсутствия отсылки к конкретному перечню территорий Арктической зоны или нормативному правовому акту, содержащему такой перечень. Это затрудняет правоприменение федеральных законов.

АЗРФ - крупнейшая особая экономическая зона в мире, на которой инвесторы пользуются специальными режимами налогового и административного регулирования. Ее границы впервые утвердил указ президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Изначально в нее вошли полностью или частично восемь регионов, затем - еще 18 муниципальных образований пяти регионов. Порядок и критерии включения территорий в состав Арктической зоны на нормативном уровне до настоящего времени не определены.