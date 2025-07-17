Такой улов будет бесплатным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля. /ТАСС/. Бесплатный вылов 10 хвостов горбуши в день разрешили в Усть-Большерецком округе Камчатки в порядке эксперимента, для которого определен участок на реке Большой. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"По итогам круглого стола было принято решение о том, что в 2025 году на Камчатке будет проведен эксперимент по предоставлению жителям края права на бесплатный вылов горбуши. Поставил задачу, чтобы это было максимально просто, удобно и не представляло сложностей для камчатцев. Любительское рыболовство - это исконное право каждого жителя Камчатского края. Будем неукоснительно отстаивать это право и обеспечивать его реализацию для каждой камчатской семьи", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Уточняется, что состояние лососевых запасов ближайших к краевому центру рек Паратунка и Авача не позволяет организовать вылов.

Жителям региона с пропиской на Камчатке можно будет получить на "Госуслугах" бесплатную суточную лицензию на вылов 10 хвостов, указано в сообщении. Закрыть ее необходимо будет непосредственно на рыболовном участке.