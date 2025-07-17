В Иркутске хотят создать инженерную школу для подготовки кадров в авиаотрасли

Сейчас регион ожидает решения о проведении конкурсного отбора проектов

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Иркутская область и госкорпорация "Ростех" планируют создать передовую инженерную школу для подготовки кадров для авиационной отрасли региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прибайкалья по итогам встречи губернатора Игоря Кобзева и руководителя службы по региональной политике Ростеха Дмитрия Азарова.

"Для подготовки высокопрофессиональных кадров и научно-технологического сопровождения авиационной отрасли региона прорабатывается вопрос создания передовой инженерной школы "Ростех-Байкал". Правительством региона совместно с ИРНИТУ (Иркутским национальным исследовательским техническим университетом - прим. ТАСС) и корпорацией "Ростех" сформирована концепция проекта, проработан вопрос софинансирования с индустриальными партнерами", - говорится в сообщении.

Сейчас регион ожидает решения о проведении конкурсного отбора проектов создания передовых инженерных школ. Конкурс должно объявить Минобрнауки РФ.

В Иркутске находится Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев". Предприятие производит серийные боевые самолеты Су-30СМ, Як-130, а также реализует гражданский проект по строительству пассажирских самолетов нового поколения МС-21. На заводе работают более 12 тыс. человек. В 2023 году сообщалось, что за пять лет предприятие планирует привлечь дополнительно 4,5 тыс. работников. Это необходимо для того, чтобы выйти на выпуск 72 единиц МС-21 в год.