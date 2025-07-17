Ограничения связаны с техническими работами в акватории причала

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/.Третий маршрут речного электротранспорта Новоспасский - ЗИЛ не будет останавливаться у причала "Симоновский" 17 июля с 08:00 мск до 11:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"17 июля с 08:00 до 11:00 на третьем маршруте регулярного речного электротранспорта Новоспасский - ЗИЛ суда не будут останавливаться на причале "Симоновский", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что ограничения связаны с техническими работами в акватории причала. "Ближайший причал для посадки и высадки - "Торпедо". Пользуйтесь [станцией метро] "Автозаводская" и автобусом 944-го маршрута", - заключили в департаменте транспорта.