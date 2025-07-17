Большинство опрошенных россиян не выносят одиночества

При этом 9% респондентов воспользовались бы возможностью пожить отдельно, говорится в результатах опроса компании Level Group

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 70% россиян не хотели бы жить в одиночестве, каждый четвертый не любит даже находиться один. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Level Group, поступившие в ТАСС.

Согласно результатам опроса, большинству респондентов (74%) было бы не комфортно жить в одиночестве: каждый второй (48%) россиянин заявил, что ему хотелось бы оставить все как есть и жить рядом с соседом или членами семьи. Каждый четвертый россиянин (26%) вовсе не любит находится в одиночестве. И только 16% россиян сейчас живут одни.

При этом каждый десятый россиянин (9%) воспользовался бы возможностью пожить отдельно, если бы она ему выпала. Для каждого третьего из желающих побыть наедине с собой (38%) привлекательность такого формата заключается в возможности побыть в тишине, еще 36% ценят, что никто не мешает спать, работать, отдыхать, и примерно столько же (32%) - возможность настраивать быт полностью под себя. Также 30% отмечают, что благодаря такому формату никто не нарушает их личные границы. Среди других преимуществ жизни в одиночестве - возможность не убираться за всей семьей (18%), заниматься только своими делами (22%) и отдохнуть от детей (8%).

"Несмотря на популяризацию одиночества в социальных сетях, дискуссиях о преимуществах уединения, в реальности мы видим совсем другую картину. Даже среди молодых людей, которые по идее являются поклонниками одинокого образа жизни, характерно желание жить с кем-то. Так, согласно нашим данным, почти половина россиян в возрасте от 18 до 28 лет хотела бы жить с родителями. Помимо финансовых причин, для совместной жизни, мы видим и эмоциональные. Для россиян важно находится в компании близких людей и делить с ними быт", - рассказали в пресс-службе Level Group.

Кроме того, половина (48%) опрошенных признались, что им в принципе не приходилось жить в одиночестве. Каждый четвертый (25%) сталкивался с опытом такого проживания, но не впечатлился им.

В онлайн-опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет из городов-миллионников РФ.