В Минобрнауки РФ отметили, что этот факт отражает степень привлекательности для проживания, работы и деловой активности этих субъектов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Рейтинг из 10 регионов с максимальным приемом в высшие учебные заведения остается практически неизменным последние семь лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Топ-10 регионов по числу принятых на обучение в российские университеты в 2017 и в 2024 годах, выглядел в порядке убывания следующим образом. 2017 год: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Самарская область, Челябинская область. 2024 год: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Самарская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что число поступивших в вузы топовых регионов в 2017 году составило 544 тыс. человек, или 47,2% от общего числа принятых. К 2024 году этот показатель немного вырос и достиг 706 тыс. человек, или 52% от общего числа принятых в 2024 году.

"Таким образом, состав топ-10 регионов с максимальным приемом в высшие учебные заведения в течение последних лет остается почти неизменным, что отражает степень их привлекательности для проживания, работы и деловой активности. Абитуриенты, выбирая учебное заведение и его локализацию, в значительной мере ориентируются именно на эти факторы", - пояснили в Минобрнауки.

В ведомстве напомнили, что в целях повышения уровня доступности бесплатного высшего образования, начиная с 2020 года 73% от общего объема бюджетных мест распределяется в регионы, исключая Москву и Санкт-Петербург. При этом методика расчета числа бюджетных мест учитывает статистику по демографии и рынку труда региона, а также его социально-экономические особенности.

"Параллельно этой задачей и для бюджетной, и для платой формы высшего образования возрастающее значение играет взаимосвязь отраслевых приоритетов приема в российские университеты и потребностей российской экономики, запросов рынка труда. Регулирование платного приема нацелено прежде всего на решение именно этих задач", - сказано в сообщении.