Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан, Башкортостан и Санкт-Петербург

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Республика Татарстан, Башкортостан и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга платформы онлайн-рекрутинга hh.ru среди регионов страны по перспективности трудоустройства по итогам второго квартала 2025 года. Рейтинг имеется в распоряжении ТАСС.

В основу методологии легли шесть ключевых параметров: hh.индекс (соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, а также прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы по данным Росстат.

"Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства летом 2025 года стала Республика Татарстан, набравшая 89,4 балла. На одну активную вакансию в Татарстане, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится шесть активных резюме на вакансию, что укладывается в норму для рынка труда и свидетельствует сбалансированном состоянии спроса и предложения", - говорится в итогах исследования.

Медиана предлагаемой зарплаты в Татарстане составляет 74,5 тыс. рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в пять раз ниже - 15 тыс. рублей. Аналитики отмечают, что важный элемент рейтинга, свидетельствующий, что регион интересен местному населению в качестве площадки для карьерного роста и развития - это желание оставаться и искать работу внутри родного региона. Так, в Татарстане доля соискателей, ищущих работу за пределами региона, составляет лишь 6% от всего объема по местному рынку труда.

Республика Башкортостан занимает вторую строчку рейтинга (83,7 балла), третью - Санкт-Петербург (82,6). В частности, в Санкт-Петербурге достаточно низкий уровень безработицы (1,5% по данным Росстат) и сбалансированное состояние рынка труда точки зрения соотношения активных резюме и вакансий (6).

Кроме того, в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства вошли Омская область (82,5 балла), Пензенская область (81,4 балл), Воронежская область (81,3 балла), Москва (80,9 балла), Липецкая область (80,8 баллов), Амурская область (80,6 баллов) и Удмуртская Республика 80,6 (баллов).