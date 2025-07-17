Его отреставрирует инвестор

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Инвестор, с которым город заключил договор по итогам торгов, отреставрирует исторический особняк XIX века в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Здания в центре Москвы востребованы у столичных предпринимателей, которые планируют открыть и в дальнейшем развивать бизнес в районах с высокой проходимостью и хорошей деловой и туристической активностью. Так, инвестор приобрел у города выявленный объект культурного наследия "Главный дом городской усадьбы с каменным сводчатым полуподвалом, 1807-1810, 1819-1821, 1879 годы, архитектор П. Г. Пономарев". Площадь деревянного особняка, расположенного по адресу: улица Старая Басманная, дом 32, составляет 311,2 кв. м. Новый владелец должен будет провести реставрационные работы и приспособить недвижимость для современного использования", - передает ведомство слова руководителя столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По словам генерального директора центра управления городским имуществом Дмитрия Рябова, объект недвижимости находится рядом с офисами и учебными заведениями, что будет положительно сказываться на потоке клиентов. В пресс-службе отмечают, что усадьба находится в 10 минутах от станции "Бауманская" и в 15 минутах от станции "Красные ворота".

Ранее стало известно, что в Москве отреставрируют усадьбу Грачевка в Ховрино. Мэр столицы отметил, что территория Ховрина вошла в состав Москвы больше 60 лет назад. Участок находился в собственности города, а усадьба - Московской области. Теперь она полностью перешла столице.