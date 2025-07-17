Причиной стала сорванная ветром крыша

ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Сильный ветер, о котором предупреждали синоптики, сорвал в омском селе Петровка крышу дома, которая повредила газопровод и линию электропередачи. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Юлия Дойникова, в результате часть домов остались без газа и электричества.

Накануне синоптики предупредили, что в Омской области местами ожидаются сильный ливень с грозой и порывами ветра до 25 м/с и более.

"С одного дома сорвало крышу, ею повредило газопровод (пять домов отключено) и столбы линий электропередачи (пять домов отключено). Идут восстановительные работы", - сказала Дойников.

В соцсетях жители села опубликовали фотографии, на которых видно, что ветер также повредил кровли некоторых хозяйственных построек и повалил несколько заборов.