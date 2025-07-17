Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, силовые структуры и администрация области будут ежедневно обсуждать возможность введения дополнительных мер для защиты населения

БЕЛГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области планируют усилить меры безопасности из-за участившихся атак на регион украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Сейчас вместе с силовыми структурами фактически каждый день будем рассматривать вопросы усиления мер безопасности. Понимаем, что одним решением сделать это невозможно, поэтому принимаем комплекс мер, который постоянно меняется исходя из видов угроз, и, конечно же, доведение информации об угрозах, хотя тоже понимаем, что не все беспилотники детектируются, поэтому не всегда есть возможность известить об угрозе атак. Поэтому мы должны каждую секунду быть внимательными для того, чтобы спасти свою жизнь и жизни своих близких", - написал Гладков.

По словам губернатора, за вчерашний день в результате атак со стороны ВСУ 3 мирных жителя погибли, 17 человек получили ранения. "Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил губернатор.