В деревне Большескаредная ввели карантин по бешенству

В населенном пункте запрещено перемещать и скапливать восприимчивых животных, вывозить их за пределы территории и отлавливать для зоопарков

ТЮМЕНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Карантин в связи с бешенством животных ввели власти Тюменской области в деревне Большескаредная Аромашевского муниципального округа, сообщили в информационном центре регионального правительства.

"В деревне Большескаредная Аромашевского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве", - говорится в сообщении.

В населенном пункте запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз за пределы территории и отлов для вывоза в зоопарки, добавили в информационном центре.