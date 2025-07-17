Учредитель управляющего совета благотворительного фонда "Вера" при этом сообщила о проблемах с поставками оборудования для ухода и оказания помощи больным в рамках госзакупок

САМАРА, 17 июля. /ТАСС/. Препараты, необходимые для оказания помощи больным с неизлечимыми диагнозами, включая обезболивающие средства, производятся в России, дефицита нет. Сложности есть с качеством поставляемого оборудования, сообщила ТАСС учредитель, председатель управляющего совета благотворительного фонда "Вера" Анна Федермессер после совещания в правительстве Самарской области.

"Дефицита препаратов нет. Все обезболивающие с определенного времени производятся в России. У нас абсолютно полное разнообразие, есть вся линейка препаратов, - и для детей, и для взрослых. Они представлены в разных формах, - для инъекций, в таблетках, в виде пластырей, сиропов, капель. В этом смысле санкции нас не коснулись", - заявила она.

Вместе с тем Федермессер сообщила о проблемах с поставками оборудования для ухода и оказания помощи больным в рамках госзакупок. По ее словам, некоторые отечественные производители оборудования поставляют некачественные, неудобные в использовании товары.

"Я считаю, это вопрос даже не закона, а того, что иногда недобросовестные производители находят лазейки и пытаются пролоббировать себя. Например, во многих регионах закуплены тележки для мытья лежачих больных, но у них дно фанерное. Когда я езжу по стране, я вижу и такое оборудование как вертикализаторы для работы с тяжелыми инвалидами. Я смотрю на это и понимаю, что это просто пыточный аппарат, но его кто-то спроектировал и пролоббировал", - сказала она.

При этом Федермессер отметила, что китайские производители предлагают достойные альтернативы дорогим европейским многофункциональным кроватям для больных и инвалидные кресла.

Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" создан в 2006 году. Фонд оказывает поддержку хосписам в Москве и регионах, адресно помогает семьям с неизлечимо больными детьми, проводит обучающие мероприятия для персонала хосписов, организует просветительскую работу в обществе.