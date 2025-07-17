Они получат по 1 млн рублей подъемных

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Завершился прием заявок по программе "Земский работник культуры" в Новосибирской области. 15 прошедших отбор специалистов получат по 1 млн рублей подъемных, рассказала в пресс-центре ТАСС министр культуры региона Юлия Шуклина.

29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программу "Земский работник культуры" запустят в России с 2025 года. Позднее глава государства на встрече с работниками культуры выразил надежду, что запуск программы поможет привлечь около 10 тыс. специалистов в малые города и села.

"В этом году впервые вошли в программу Искитимский район, Карасукский, Каргатский, Кочковский, Мошково, Новосибирский район, Северный, Сузунский, Усть-Таркский, Чаны и Черепаново. Эти территории Новосибирской области высказали потребность в кадрах. <…> Кроме Новосибирской области, заявки [от претендентов] поданы из Кемерово, из Екатеринбурга, Псковской, Челябинской области и Югры", - сказала Шуклина в пресс-центре ТАСС.

В рамках пресс-конференции она добавила, что в 2026 году планируется увеличить количество заявок до 20, чтобы закрыть потребность в преподавателях детских школ искусств.

"Я думаю, мы можем увеличить количество заявок до 20, работая с детскими школами искусств. Это одна из самых сложных сегодняшних историй, потому что если, условно, в сфере организации мероприятий можно получить дополнительное образование в процессе, и получить его может уже существующий сотрудник, то хореограф - это штучный педагог. Нельзя быть менеджером, потом пройти переподготовку и стать преподавателем хореографии", - отметила министр.