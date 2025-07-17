Около 60 ульяновских медучреждений внедрили систему на основе ИИ

С помощью системы проанализировали данные 968 582 электронных медицинских карт пациентов, отметила министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина

УЛЬЯНОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта с использованием обезличенных данных пациентов на платформе Webiomed внедрена в 57 медицинских учреждений Ульяновской области. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Мария Шалягина.

"В региональную информационную систему здравоохранения Ульяновской области внедрена система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта на основе обезличенных данных пациентов на платформе Webiomed. <…> Система поддержки принятия врачебных решений в настоящее время используется 57 медицинскими организациями", - сказала она.

Система поддерживает выявление подозрений для болезней крови и кроветворных органов, эндокринных заболеваний, заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, а для сердечно-сосудистых патологий происходит оценка рисков. Она способна рассчитать персональный индекс полноты обследования и качества ведения электронной медицинской карты пациента, а также контролировать соблюдение клинических рекомендаций и порядок проведения диспансерного наблюдения взрослого населения. Кроме того, система осуществляет анализ обезличенной электронной медицинской карты. Она выявляет в ней факторы риска, подозрения на пропущенные заболевания и дает комплексную оценку группы риска пациента по различным нозологиям.

"С помощью системы проанализированы данные 968 582 электронных медицинских карт пациентов. В 2024 году произведена интеграция с платформой "МосМедИИ" для чтения медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта по пяти модальностям: компьютерная томография органов грудной клетки, компьютерная томография головного мозга, флюорография, рентген органов грудной клетки, маммография. В 2025 году процесс подключения к платформе "МосМедИИ" медицинских организаций Ульяновской области также продолжается", - пояснила Шалягина.

Шалягина добавила, что использование искусственного интеллекта по чтению медицинских изображений позволяет в разы повысить эффективность диагностики и увеличить число патологий, выявленных на ранних стадиях. "Так, в настоящее время из числа медицинских изображений, обработанных искусственным интеллектом, 63,4% составляет норма и 36,5% доля исследований с выявленной патологией", - уточнила она.

Министр отметила, что в результате обработки искусственного интеллекта формируется медицинское изображение с подсвеченными очагами патологии и текстовое описание. Результаты с обнаруженной патологией в общем списке исследований маркируются красным цветом. "Максимальный зафиксированный срок обработки составляет одни сутки с момента отправки, то есть обработка идет практически в онлайн-режиме. Анализ медицинских снимков искусственным интеллектом не заменяет чтение врачом, но является дополнительным инструментом диагностики и анализа", - подчеркнула собеседница агентства.