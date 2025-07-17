Для безопасных поездок на самокатах необходимы отдельные дорожки и полосы для разделения потоков, считают в "Яндекс go"

​​​​​​МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Работа кикшеринга в российских регионах должна иметь грамотное регулирование, которое будет включать в себя разработку и внедрение мер по повышению безопасности. Об этом говорится в совместном сообщении операторов кикшеринга, поступившем в ТАСС.

Как напомнили операторы, работу кикшеринга в городах определяют акты и соглашения, фиксирующие, в частности, места передвижения самокатов, условия парковки, максимальную скорость устройств. Сама индустрия кикшеринга, согласно сообщению продолжает активное развитие в ответ на растущий спрос и по итогам 2024 года количество поездок на самокатах в России выросло на 30% до 271,8 млн. "Именно поэтому необходимо идти не по пути запретов, а по пути грамотного регулирования индустрии, который будет включать разработку и внедрение системных мер по повышению безопасности средств индивидуальной мобильности - как со стороны операторов, так и со стороны городских властей", - отмечается в сообщении.

Позиция операторов

Как рассказали в сервисе "Яндекс go", для безопасной работы кикшеринга в регионах необходимы отдельные дорожки и полосы для разделения потоков. В качестве примера в сервисе привели опыт Москвы, Нижнего Новгорода и Калининграда, где началось активное создание инфраструктуры, однако, как констатировали в сервисе, на полноценную интеграцию велоинфраструктуры в транспортную систему каждого города нужно время. "Чтобы повышать безопасность использования средств индивидуальной мобильности в регионах с недостаточно развитой инфраструктуры. Есть решения в области определения оптимального количества самокатов на город. С этого года эта практика успешно реализована в нескольких городах Московской области, Нижнем Новгороде и Твери. Норма самокатов рассчитывается в соответствии с численностью населения и регламентируется в соглашении между операторами и городом. Это помогает разгружать дорожную инфраструктуру и создавать более безопасную транспортную среду", - пояснили в пресс-службе сервиса.

В "МТС Юрент" отметили, что практически во всех крупных городах, где работают сервисы кикшеринга, есть нормативно-правовые акты и дорожные карты, определяющие правила работы средств индивидуальной мобильности и развитие отрасли микромобильности в целом. Эти документы, как пояснили в пресс-службе, включают мероприятия по обучению пользователей ПДД, планы по развитию инфраструктуры для СИМ, определяют правила организации дорожного движения, обеспечивающие безопасное для всех в городе движение самокатов. "Когда государство и бизнес сотрудничают по развитию нового транспорта, а не идут по пути запретов, это приносит свои плоды. <...> На этом фоне действия властей Благовещенска и Елабуги демонстрируют пример непродуктивного подхода к регулированию. Более того, сервис "МТС Юрент" в Благовещенске не работал, а в Елабуге, по нашей информации, не представлена ни одна из кикшеринговых компаний. Поэтому использовать их в качестве примера и ориентироваться на их опыт, как минимум, преждевременно, особенно с учетом существования дорожной карты по развитию и регулированию СИМ в России", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе Whoosh также отметили, что большинство городов в стране смогли найти возможность регулировать движение микромобильности соглашениями или постановлениями, которые устанавливают правила для самокатов. "В дорожной карте Минтранса РФ до 2030 года прописаны механизмы развития микромобильности, которые включают регулирование, создание инфраструктуры и не содержит запретительных рекомендаций. Это федеральный документ, дающий вектор для развития транспорта, включая микромобильность, во всех городах страны", - добавили в пресс-службе.

Ситуация в Благовещенске

Как рассказала журналистам директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман, в Благовещенске не сложилось конструктивного диалога между отраслью и администрацией. По ее словам, предложения и аргументы за отрасль городская администрация не воспринимала несмотря на то, что операторы "активно шли на контакт и оперативно реагировали на просьбы властей в снижении скорости, закрытии зон". "Безусловно, мы продолжим обжаловать это решение. Уверены, что и горожане, которые активно используют электросамокаты для транспортных поездок, нас поддержат", - добавила она.

Вместе с тем Эрдман указала, что не совсем корректно утверждать, что Благовещенск ввел запрет на движение электросамокатов. "Администрация не проработала зоны, где разрешить проезд и парковки, которые предполагает принятый документ. То есть они выпустили часть планируемых документов и посчитали это достаточным. Но это еще раз подтверждает несогласованность решений и отсутствие единого подхода в работе с СИМ в муниципалитете", - пояснила она.

Блокировка работы кикшеринга

Решение о запрете на прокат средств индивидуальной мобильности приняли в Елабуге 15 июля. Администрация района сообщила ТАСС, что основной причиной является отсутствие необходимой инфраструктуры для работы сервисов кикшеринга.

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что в городе введен полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности. Запрет введен в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ. За любое передвижение или размещение средств индивидуальной мобильности на территории Благовещенска полагается штраф в размере до 100 тыс. рублей.