Участники исследования оценят состояние и рациональное использование лечебных и рекреационных ресурсов, экологической обстановки, а также градостроительного потенциала

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минприроды, Минздрав, Минэкономразвития и Минстрой, а также руководство Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии должны обследовать курортный потенциал региона Кавказских Минеральных Вод, чтобы подготовить предложения по его развитию. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Для сохранения природного потенциала особо охраняемого эколого-курортного региона федерального значения Кавказские Минеральные Воды и подготовки предложений по его дальнейшему развитию будет проведено комплексное обследование этой территории, - предписывается поручением. - К работе планируется привлечь профильные научно-исследовательские организации".

Как предполагается, участники исследования "проведут оценку состояния и рационального использования лечебных и рекреационных ресурсов, экологической обстановки, а также градостроительного потенциала".

Итогом работы государственных и экспертных структур должны стать предложения "по актуализации границ зон горно-санитарной охраны" и проведению мероприятий по развитию региона.

До августа премьер ждет от Минприроды предложений по коррекции законодательства для защиты подземных минеральных вод и лечебных грязей в Кавминводах.