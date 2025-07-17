Более 40 школьников получили 100 баллов благодаря пересдаче, отметила заммэра столицы Анастасия Ракова

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. школьников в Москве повысили результаты на ЕГЭ в дни пересдач 3 и 4 июля. 46 школьников смогли набрать 100 баллов за экзамен, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Все столичные школьники, которые сдают ЕГЭ, уже второй год могут благодаря пересдаче улучшить балл по одному из предметов. В этом году такой возможностью воспользовались почти 14 тыс. учащихся. Подавляющее большинство, 10 тыс. из них, смогли повысить результат. Пересдавали экзамен в том числе ребята с результатами, близкими к максимальным - даже обладатели 96, 97 и 98 баллов. Так, 46 столичных школьников в этом году получили 100 баллов именно благодаря пересдаче", - рассказала Ракова.

Она отметила, что ученица школы №1535, которая получила 300 баллов за три предмета, решила пересдать профильную математику. После пересдачи она улучшила результат на 10 баллов. Ученик школы №1568 имени Пабло Неруды сдал ЕГЭ по профильной информатике на максимальный балл. После первой попытки он получил 96 баллов. Еще одна ученица школы №1420 после пересдачи получила 100 баллов по литературе, тем самым повысив свой результат на 49 баллов.

Заммэра добавила, что всего в этом году ЕГЭ сдавали более 90 тыс. человек, в том числе свыше 71 тыс. выпускников текущего года. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 4 по 23 сентября.

"Москва продолжит создавать условия, в которых стремление к знаниям, упорство и ответственность получают поддержку и превращаются в высокой результат", - заключила Ракова.

Впечатления от пересдачи

Как рассказал ТАСС выпускник школы №2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна Артем Филипенко, результат ЕГЭ по русскому языку его расстроил. Парень получил 89 баллов, хотя рассчитывал на большее. "В решении пойти на пересдачу сомневался, так как слышал разные истории: дети как повышали свои баллы, так и понижали их. Несмотря на это, я все-таки решил попробовать свои силы еще раз и пошел на пересдачу. Результат меня нисколько не разочаровал, потому что я получил 100 баллов, чему бесконечно рад", - поделился Артем.

По словам выпускницы школы №1517 Екатерины Костенко, пересдача ЕГЭ является хорошей возможностью для ребят, поскольку они могут собраться с мыслями и отдохнуть перед повторной сдачей. "А еще решение пересдать экзамен - это история приобретения опыта принятия решения, так как результат можно и ухудшить. Важно уметь оценивать свои силы грамотно", - подчеркнула Екатерина.